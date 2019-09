Daniela Katzenberger (32) scheint Sonnenstunden am liebsten barbrüstig zu genießen! Erst kürzlich machte sie Urlaub im Schwarzwald – dort postete sie einen freizügigen Schnappschuss von ihrem Balkon: Die Katze posierte nur in Bikinihose und mit geflochtenen Zöpfchen vor einer grünen, hügeligen Landschaft. Das Foto kam mit fast 80.000 Likes offenbar sehr gut bei ihren Followern an. In einer anderen Umgebung, aber ähnlich entblößt, legt die Kultblondine nun ein neues Motiv nach.

Auf dem Instagram-Bild sitzt Daniela auf einer Mauer und schaut lediglich im Bikini-Höschen Richtung Meer. Dazu schreibt sie: "Der Sommer ist bald vorbei, das muss man noch mal genießen. Noch bin ich 32, das muss man auch noch mal genießen." Anscheinend freut sie sich nicht besonders, ein Jahr älter zu werden. Eine Userin kommentiert: "Und auch 50 schmerzen nicht!"

Wie Daniela ihren Geburtstag wohl verbringen wird? Vor zwei Jahren feierte sie im engen Kreis mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (4). Große Wünsche hatte sie damals nicht. "Es soll alles so bleiben, wie es ist, das wäre wunderbar", erklärte die "Nothing's Gonna Stop Me Now"-Interpretin.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Schwarzwald

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2019

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis, 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2019



