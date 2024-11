Jason Statham schweigt zu Behauptungen über Ex-Beziehung

Reality-TV-Star Kristin Cavallari (37) sorgte vor wenigen Tagen mit einer überraschenden Enthüllung für Aufsehen. Bei der sogenannten "Suspect Challenge" auf TikTok, an der sie gemeinsam mit ihrem Freund Justin Anderson teilnahm, gestand sie, dass Schauspieler Jason Statham (57) ihr "heißester Flirt" gewesen sei. Diese Aussage trat eine wahre Medienlawine los. Doch Jason, der seit 2016 mit dem britischen Model Rosie Huntington-Whiteley (37) verlobt ist, zeigt sich unbeeindruckt von all dem Trubel und hüllt sich diesbezüglich in Schweigen. Ein Insider verriet jetzt gegenüber DailyMail: "Für Jason ist das alles so lange her, dass er keinen Grund sieht, sich dazu zu äußern."

Die Romanze, die eine Quelle laut DailyMail als "vollwertige Beziehung" bezeichnet hatte, soll insgesamt sechs Monate angedauert haben. Seitdem hätten sich die Lebenswege der beiden jedoch getrennt. Während Jason und seine Verlobte Rosie inzwischen Eltern von zwei Kindern sind, hat sich Kristin nach ihrer Ehe mit Jay Cutler (41) erst kürzlich auch von Mark Estes getrennt. Im gemeinsamen TikTok-Video mit der 37-Jährigen hatte Justin diese regen Partnerwechsel scherzend kommentiert: "Sie hat all ihre Expartner zu Alkoholikern gemacht." Jay war vor wenigen Wochen wegen Alkohol am Steuer festgenommen worden.

Abseits ihrer früheren Liebschaften zeigt sich Kristin als unabhängige und selbstbewusste Frau, die ihren eigenen Weg geht. In ihrem Podcast „Let's Be Honest“ erklärte sie kürzlich, dass sie derzeit glücklicher Single sei und fügte hinzu: „Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass ich nicht bereit bin. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas fehlt oder nicht stimmt, verschwende ich weder meine Zeit noch meine Energie mit jemandem." Statt sich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen, scheint sie sich nun auf sich selbst zu konzentrieren und ihre Unabhängigkeit in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige Anzeige

Terry Wyatt/Getty Images, Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Schauspielerin

Anzeige Anzeige