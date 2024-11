Kristin Cavallari soll mit Jason Statham liiert gewesen sein

Kristin Cavallari (37) und Jason Statham (57) hatten einst eine geheime Beziehung, wie nun durch einen viralen TikTok-Trend bekannt wurde. In einem Video mit ihrem langjährigen Freund und Hairstylisten Justin Anderson kam ans Licht, dass die Reality-TV-Ikone und der Actionstar vor Jahren ein Paar waren. Justin erwähnte in dem Clip: "Der heißeste Flirt der Verdächtigen, von dem sie niemandem erzählt hat, war mit Jason Statham." Kristin hielt sich daraufhin überrascht den Mund zu und entgegnete nur: "Oh mein Gott", ohne das Gerücht zu dementieren. Die beiden sollen etwa sechs Monate lang zusammen gewesen sein, als Jason in Los Angeles lebte und arbeitete.

Wann genau Kristin und Jason ein Paar waren, ist unklar, doch Fans vermuten, dass es um das Jahr 2009 gewesen sein könnte. Interessanterweise begann Jason im Jahr 2010 eine Beziehung mit Rosie Huntington-Whiteley (37), mit der er inzwischen zwei Kinder hat. Im selben Jahr begann Kristin eine Romanze mit Jay Cutler (41), den sie 2013 heiratete. Die Ehe hielt sieben Jahre, und das Paar trennte sich 2020. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Camden, Jaxon und Saylor, geboren 2012, 2014 und 2015.

Nach der Trennung von Jay war Kristin in mehreren Beziehungen, unter anderem mit dem Komiker Jeff Dye und dem Country-Sänger Chase Rice. Im September 2023 gab es Gerüchte über eine Liaison mit Morgan Wallen, die sie jedoch nicht bestätigten. Justin spielte in ihrem Video scherzhaft darauf an: "Die Verdächtige ließ zu, dass Morgan Wallen ihre Gefühle verletzte, und sie kehrte immer wieder zu ihm zurück." Kristin lachte nur und rief: "Verdammt!" Kürzlich beendete sie eine siebenmonatige Beziehung mit Mark Estes, einem Mitglied der Montana Boyz, der 13 Jahre jünger ist als sie. In ihrem Podcast "Let's Be Honest" verriet Kristin vor kurzem: "Mein nächster Freund wird mein nächster Ehemann sein. Ich setze das jetzt einfach mal in die Welt."

Getty Images Jason Statham im Juli 2019

Getty Images Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

