Bei Love Island steigt die Spannung! In der siebten Folge der Kuppelshow hatten die Zuschauer die Qual der Wahl. Per App-Abstimmung mussten sie bestimmen, welcher Islander ihrer Meinung nach am wenigsten darauf aus ist, in dem Flirt-Format das große Glück zu finden. Nun wurde diese Umfrage aufgelöst, was für insgesamt vier Singles mit schlechten Nachrichten verbunden war: Yasin, Amin, Lisa und Asena sind ab jetzt Wackelkandidaten.

Diese Botschaft überbrachte Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) den neugierigen Bewohnern der Liebesvilla höchstpersönlich. Damit könnte sich für Nachzüglerin Asena oder für Kellnerin Lisa der Traum von einem Partner erledigt haben. Auch für die Sportskanonen Yasin und Amin könnte es sich bald ausgeflirtet haben. Bei allen vieren ist das Publikum wohl am skeptischsten, was ihre Ambitionen in der Sendung angeht. Nun muss je ein Mann und eine Frau die Show verlassen.

Wer seine Koffer packen muss, liegt allerdings in den Händen der anderen Bewohner der Liebesinsel. Die Damen müssen ihren Mr. Wrong rauskicken, während die Herren der Schöpfung eine verzichtbare Beauty auswählen sollen. Allerdings müssen sich die Fans noch bis zum Dienstagabend gedulden. Erst dann wird das hausinterne Voting aufgelöst.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Erik, Amin und Yasin, "Love Island"-Jungs 2019

RTL II / Magdalena Possert Lisa, Danilo und Asena bei "Love Island"

RTL II, Paris Tsitsos Die "Love Island"-Kandidaten und Jana Ina Zarrella bei der Verkündung des App-Votings

