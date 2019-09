So langsam wird es ernst bei den Islandern! In der dritten Staffel von Love Island geht es in Folge sieben der Flirtshow für die zwölf verkuppelten ans Eingemachte. Während gewisse Paare schon Treueschwüre austauschten und von ihrem perfekten Match schwärmten, bereuten andere Kandidaten zuletzt ihre Wahl. Dieses Verhalten könnte für einige Teilnehmer aber teuer werden: Das Publikum musste heute die Singles bestimmen, die nicht das große Glück finden wollen.

Das teilte RTL II nun in einer Pressemitteilung mit. Demnach wird das Ergebnis einer Umfrage des Senders ausgewertet: "'Welcher Islander sucht wirklich nach der wahren Liebe?' Die Zuschauer haben ihre Stimme via 'Love Island'-App abgegeben und lassen nun vier Islander zittern." Was diese Abstimmung schlussendlich für Konsequenzen hat und welche Bewohner der Liebesvilla es trifft, wird sich dann ab 20:15 Uhr zeigen.

Gut möglich, dass der nächste Exit bevorsteht. Bisher musste nur Nachzüglerin Dijana Cvijetic ihre Koffer packen. Bei der dritten Paarungszeremonie blieb die ehemalige Miss Universe Schweiz ohne Partner.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Die Islanderinnen im Wohnzimmer der Villa

RTL II / Magdalena Possert Die Paarzeremonie bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidatin

