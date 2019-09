Folgt bei den frisch Verliebten etwa bald Nachwuchs? Im Juni gaben Denise Kappès (29) und Henning Merten ihre Beziehung bekannt. Seitdem ist schon einiges passiert: Das Turtelduo verbrachte bereits den ersten Paarurlaub zusammen und wohnt mittlerweile unter einem Dach. Viele Fans spekulieren jetzt, wann ein gemeinsames Baby geplant ist. Im Netz bezieht Denise endlich Stellung zu den Spekulationen rund um die Kinderplanung!

In einer Instagram-Story steht die 29-Jährige ihren Followern Rede und Antwort. Ein Fan will wissen, ob sie mit Henning Nachwuchs plane. Die Mutter des kleinen Ben-Matteo antwortet darauf ziemlich schwammig: "Können wir noch nicht sagen. So richtig einig sind wir uns da noch nicht." Weitere Details lässt sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht entlocken.

Der Beziehungsstart der beiden entwickelte sich eher schleppend, denn Denise und Henning waren lange Zeit nur gut befreundet gewesen. "Wir [waren] still und heimlich ineinander verliebt, ohne es gesagt zu haben", verriet Henning neulich im Netz.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Netz-Berühmtheit

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès im September 2019

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès, Influencer

