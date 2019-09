Game of Thrones zählt zu den erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte! Bereits in der Vergangenheit wurde die Fantasy-Saga mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. In diesem Jahr jedoch dürfen die Macher besonders stolz sein, denn die finale GoT-Staffel ist für ganze 32 Emmys nominiert – und hat damit einen Rekord gebrochen. Am vergangenen Wochenende gab es darüber hinaus schon jede Menge Creative Arts Emmy Awards!

Am 22. September werden wieder die regulären Emmy Awards verliehen – vorab jedoch wurden am vergangenen Samstag in Los Angeles die Creative Arts Emmy Awards für besondere technische Leistungen wie etwa visuelle Effekte, Kamera und Schnitt überreicht. Bei diesem Anlass heimste die Dramaserie ganze zehn Trophäen ein, wie Der Spiegel berichtete. Serien wie "Chernobyl" und die Doku "Free Solo" kamen lediglich auf sieben Awards: Somit war Game of Thrones der Gewinner des Abends.

Auch bei den Primetime-Emmy Awards dürfte die Serie angesichts der zahlreichen Nominierungen mächtig absahnen. Im vergangenen Jahr wurde sie als beste Dramaserie des Jahres ausgezeichnet. Das Rennen machte damals jedoch "The Marvelous Mrs. Maisel" mit acht Auszeichnungen. Ob sich GoT in diesem Jahr durchsetzen kann?

Hier alle zehn Creative Arts Emmy Awards für "Game of Thrones" im Überblick:

1. Bester Tonschnitt einer Komödie oder Drama-Serie

2. Beste visuelle Spezialeffekte

3. Beste Fantasy/Science-Fiction-Kostüme

4. Bestes Make-up einer Ein-Kamera-Serie

5. Beste Stunt-Koordination einer Drama-Serie, limitierter Serien oder eines Films

6. Bestes Design des Haupttitels

7. Beste Musikkomposition einer Serie

8. Bestes Casting einer Drama-Serie

9. Bester Ton einer Komödie oder Drama-Serie

10. Beste Einzelkamera-Bildbearbeitung einer Drama-Serie

