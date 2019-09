Seit einigen Tagen wird bei Love Island geflirtet, was das Zeug hält. Aktuell suchen 13 liebeshungrige Singles das große Glück in dem Kuppelformat, doch meinen es auch alle ernst? In einem Online-Voting bestimmten die Zuschauer vier Kandidaten, denen sie die Liebessuche am wenigsten abkaufen. Die Wahl fiel auf Yasin, Amin, Lisa und Asena. Nun liegt es an den Islandern, zu entscheiden, welcher Single-Mann und welche Single-Frau den Abgang machen sollen. Dürften das die Fans der Sendung tun, wäre bereits klar, für wen das TV-Abenteuer endet!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 17. September, 10:55 Uhr) stimmten 2.750 User ab – und waren sich dabei ziemlich einig, wer seinen Villa-Schlafplatz am wenigsten verdient habe. Yasin ist mit Abstand der unbeliebteste der vier Wackelkandidaten. 53,2 Prozent (1.464 Stimmen) wollen, dass der Südländer seine sieben Sachen packt. Sein männlicher Konkurrent Amin sammelte nur 15,4 Prozent (423 Stimmen) der Votes.

Bei den Damen will sich ein Großteil der Umfrage-Teilnehmer von Lisa verabschieden. Mit 20,3 Prozent (558 Stimmen) landete sie auf dem zweiten Platz der Unbeliebtheitsskala. Asena dürfte, ginge es nach den Voting-Teilnehmern, gerne etwas länger im Haus bleiben. Nur 11,1 Prozent (305 Stimmen) wünschen sich ihren Auszug.

RTL II, Paris Tsitsos Die "Love Island"-Kandidaten bei der Verkündung des App-Votings

Instagram / yasin__ca Yasin, "Love Island"-Kandidat

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, "Love Island"-Kandidatin

