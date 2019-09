Diese Gründer können sich wirklich sehen lassen! Aktuell flimmert schon die sechste Staffel der supererfolgreichen Gründer-Show Die Höhle der Löwen über die TV-Bildschirme. Die Löwen Carsten Maschmeyer (60), Dagmar Wöhrl (65) und Co. sowie die Zuschauer bekommen wieder spannende Innovationen geboten. Auch die Köpfe hinter dem nachhaltigen Fleischsnack "Renjer" trumpfen am Dienstagabend mit einer vielversprechenden Idee auf – begeistern die Damen der Schöpfung aber vor allem mit ihrem guten, supermännlichen Aussehen!

Im zusammenpassenden Holzfäller-Look betreten der Österreicher Alex, der Finne Anton und der deutsche Landsmann Tim das TV-Studio – die attraktiven Männer ziehen gleich die Blicke der Löwinnen auf sich! "Ich muss euch mal ein Kompliment machen: Euer Outfit finde ich super", platzte es sofort aus Judith Williams (46) heraus. Auch bei den Zuschauern kommen die beiden Bartträger und der Blondschopf ziemlich gut an: "Na, also den Jungs würde ich mein Geld geben!", betonte eine Twitter-Nutzerin während ihrem Pitch. "Hat es schon mal so heiße Gründer gegeben?", fragte sich eine weitere.

Doch am Ende zählt bei "Die Höhle der Löwen" natürlich nicht das Aussehen, sondern vor allem das Produkt! Auch wenn Judith sich sichtbar über die Augenweiden gefreut hatte – investieren wollte sie lieber nicht. Dafür bot Unternehmer Ralf Dümmel (52) den Jungs 150.000 Euro für 15 Prozent ihrer Firmenanteile und nach kurzer Bedenkzeit kamen die Männer zu einem Deal.

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Renjer"-Gründer Alexander, Anton und Tim

Anzeige

Actionpress/ Katrin Hauter Judith Williams bei den GQ Care Awards in Düsseldorf, Mai 2019

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Tim von "Renjer" bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de