Die Pitches bei Die Höhle der Löwen werden fürs Fernsehen extrem gerafft! Vor drei Wochen startete die sechste Staffel der beliebten Gründer-Show. Für die Kandidaten gilt, ihr entwickeltes Produkt in einer Präsentation verständlich und spannend vorzustellen. Nur so haben sie die Chance, ein Investment von einem der Löwen zu erhalten. Während die Pitches im TV nur wenige Minuten dauern, stehen die Unternehmer bei den Dreharbeiten auch mal über zwei Stunden vor der Jury!

Die meisten Teilnehmer haben etwa eine Stunde Zeit, ihr Produkt zu vermarkten. Zum Beispiel erzählten die Vetevo-Gründer Mareile Wölwer und Felix Röllecke im Interview mit Promiflash: "Der Pitch an sich dauert drei Minuten, die anschließende Fragerunde mit den Löwen nochmals circa 50 Minuten." Besonders spannende Innovationen oder viele Nachfragen können sogar noch mehr Zeit in Anspruch nehmen: "Wir waren fast zweieinhalb Stunden in der Höhle", verrieten Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon von SofaConcerts.

Trotz der vermeintlich langen Zeit müssen die Unternehmer die Fragen oft im Schnelldurchlauf beantworten: "Viele Löwen haben unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte, von daher kann man manche Themen nur sehr oberflächlich anschneiden und von Thema zu Thema springen", plauderten Miriam und Marie außerdem gegenüber Promiflash aus.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Felix Röllecke und Mareile Wölwer bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon mit der Band Amistat bei "Die Höhle der Löwen"

