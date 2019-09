Diese beiden hat es definitiv erwischt! Erst vor drei Monaten machten Dominik Bruntner (26) und Jolina Fust (22) ihre Liebe offiziell. Seitdem schwärmten der einstige Mister Germany und die früherer Germany's next Topmodel-Kandidatin in den höchsten Tönen voneinander. Wie intensiv ihre Verbindung ist, beweist nun eine süße Botschaft, die der Temptation Island-Star an seine Liebste richtete: Dominik freut sich auf die gemeinsame Wohnung mit Jolina.

In einem Instagram-Post, der die Turteltauben bei einem ausgefallen Bad mit viel Schaum und Rosenblättern zeigt, überbrachte der Hottie seinen Followern eine spannende Neuigkeit: "Jolina und ich ziehen in den nächsten zwei Monaten zu mir nach Stuttgart." Das sei auch der Grund, weshalb er und seine Partnerin zuletzt weniger aktiv im Netz gewesen seien. Für diesen neuen Lebensabschnitt ist das TV-Gesicht jedenfalls Feuer und Flamme: "Ich war noch nie so glücklich und möchte keine Sekunde mehr ohne dich verbringen, Baby!"

Allen Kritikern nahm Dominik aber gleich den Wind aus den Segeln: "Ging ja alles sehr schnell nach dreieinhalb Monaten. Aber ich meine: Wieso warten, wenn man sich sooooo sicher ist." Außerdem entfalle so das Pendeln zwischen der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Jolinas Heimat Buxtehude.

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner in Berlin, Juli 2019

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019 in Köln

