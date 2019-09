Krisengerüchte bei Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28)? Gerade erst posierte die Beauty-Unternehmerin als Cover-Girl für die aktuelle Playboy-Ausgabe und verriet in einem intimen Interview mit ihrem Ehemann, dass ihr Sexleben trotz Kind besser denn je sei. Doch nun sichteten Fans der 22-Jährigen ein signifikantes Detail: Auf dem neuesten Spiegel-Selfie von Kylie ist zu sehen, dass ein gerahmtes Bild von ihr und dem Rapper plötzlich fehlt!

Kylie postete am Samstag ein Instagram-Foto von sich in ihrem begehbaren Kleiderschrank – und Fans waren sofort alarmiert. Denn im Hintergrund fehlte die Couple-Aufnahme mit Travis. In einem Selfie von vor einem Monat vom exakt gleichen Punkt des Zimmers stand ein gerahmtes Knutsch-Bild der beiden noch auf ihrer Komode. "Was hat es mit dem fehlenden Foto auf sich?" oder "Ich hoffe, sie hat die Aufnahme nur anderweitig platziert", waren nur zwei der besorgten Kommentare unter ihrem Shot.

Auch die Bildunterschrift des Posts scheint recht untypisch für die Make-up-Expertin. Obwohl sie meistens kleine Emojis wie Herzen und Wolken miteinbindet, schrieb sie dieses Mal: "Das ist kein Spiel, Junge."

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammy Awards 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de