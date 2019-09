Seit Anfang 2017 sind Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) nun schon ein Paar und bereits ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Stormi (1) zur Welt. Das Pärchen genießt die Elternschaft sichtlich und scheint insgesamt sehr glücklich zu sein. Doch was genau macht das Verhältnis der beiden Verliebten so besonders? Kylie offenbart nun, warum ihre Beziehung zu Travis so gut funktioniert!

In einem Interview mit Playboy spricht die 22-Jährige offen über das Verhältnis zu ihrem Freund: "Wir denken gleich und haben dieselben Ziele und Leidenschaften im Leben." Doch die beiden hätten nicht einfach nur viel gemeinsam: Die Chemie stimme, sie hätten jede Menge Spaß miteinander und es herrsche Harmonie zwischen ihnen. Zudem bezeichnet Kylie ihren Partner als "besten Freund" – eine innige Freundschaft ist jedenfalls nicht die schlechteste Basis für eine stabile Partnerschaft.

"Durch alle Höhen und Tiefen, die jede Beziehung durchmacht, entwickeln wir uns gemeinsam weiter [...]", ist sich die Mutter sicher. Sie ist der Meinung, dass sie und Travis als Team im Laufe der Zeit immer stärker werden. Wenn das nicht mal eine rührende Liebeserklärung ist...

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den 61. Grammy Awards in L.A.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit Tochter Stormi Webster

Facebook / Kylie Jenner Kylie Jenner und Travis Scott gemeinsam mit Tochter Stormi Webster im Oktober 2018

