Fieser Diss gegen die Inselbewohnerinnen! Aktuell ist die Kuppelshow Love Island in aller Munde: Das große Flirten im TV reißt nicht nur Ex-Kuppelshow-Stars wie David Friedrich (29) oder die amtierende Rosenkavalierin Gerda Lewis (26) in ihren Bann, offenbar gehört auch Germany's next Topmodel-Bekanntheit Julia Wulf (24) zu den fleißigen Zuschauern. Leider hat das Model aber nicht gerade positive Worte für die Kandidatinnen übrig...

In ihrer Instagram-Story ließ Julia ihre Follower mit einem Schnappschuss aus Folge acht wissen: Auch sie verfolgte am Dienstagabend die Liebeleien im TV. Mit der Aufnahme von Islanderin Ricarda Raatz drückte die Blondine aber nicht gerade Begeisterung aus. "Meint ihr, sie hatte 'nen Augenbrauen-Lift?", war ihr das Aussehen der turtelnden Brünette etwas zu unnatürlich. "Find's irgendwie so traurig, wie die alle aussehen. Wenn eine Natürliche dabei ist, sticht das so richtig ins Auge", lautete Julias verheerendes Urteil über die Bikini-Babes.

Auch Bachelorette Gerda hatte bereits ihre nicht so positiven Eindrücke über die Inselbewohner geteilt: "Von den Jungs gefällt mir persönlich auch gar keiner, ich finde, die sind auch alle sehr trashig und Machos", hatte die Rosenverteilerin 2019 ebenfalls in einer Instagram-Story über den Cast

geätzt.

Instagram / juleslw Julia Wulf, GNTM-Star

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz, "Love Island"-Beauty

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidaten 2019

