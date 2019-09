So etwas gab es noch nie! Zuschauer sind es gewohnt, in der US-Sendung Bachelor in Paradise heterosexuellen Kandidaten dabei zuzusehen, wie sie die große Liebe finden. Doch das Finale der diesjährigen US-Staffel der beliebten Kuppel-Show mischte die Gewohnheiten ganz neu auf. Erstmals gingen die zwei Teilnehmerinnen Demi Burnett und Kristian Haggerty als frisch verliebtes Paar aus der Sendung nach Hause. Doch als wäre das noch nicht ereignisreich genug, machte Demi der schönen Kristian vor laufender Kamera sogar einen Heiratsantrag!

"Ich bin in dich verliebt und ich wusste nicht, dass es möglich ist, so für jemanden zu empfinden", sagte die 24-Jährige Demi laut Daily Mail zu Kristian, bevor sie vor ihr auf die Knie fiel. Die darauffolgende Frage, ob Kristian sie heiraten wolle, beantwortet die 27-Jährige mit: "Natürlich werde ich das!" Angeblich haben die zwei schon vor dem Dreh der Dating-Sendung miteinander angebandelt. Auf den Vorwurf, dass das Wiedersehen in der Show geschickt geplant war, reagierte Demi auf Twitter empört. "Ich war 100% ehrlich und das die ganze Zeit", schrieb sie.

Wann die Trauung folgt, sei noch unklar. In dieser Staffel fand die Hochzeit zwischen den Teilnehmern der letzten Sendung Chris Randone und Krystal Nielson statt, doch ob sich die zwei Amerikanerinnen in der nächsten Staffel "Bachelor in Paradise" das Jawort geben, ist noch nicht festgelegt.

Instagram / demi_not_lovato US-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Demi Burnett

Anzeige

Instagram / kristianhaggerty Kristian Haggerty, US-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / demi_not_lovato Demi Burnett im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de