Bei dieser Folge sollten Charmed-Fans auf jeden Fall einschalten! Seit 2005 ist die amerikanische Drama-Serie Grey's Anatomy nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Momentan drehen die Stars der Krankenhaus-Show bereits die 16 Staffel und posten fleißig Bilder vom Set. Doch nicht nur die altbekannten “Grey’s”-Gesichter werden in der neuen Season zu sehen sein. Es gibt auch ein Wiedersehen mit zwei “Charmed”-Stars, die für die Serie erneut zusammen vor der Kamera stehen.

Achtung, Spoiler

Wie unter anderem People berichtet, haben Holly Marie Combs (45) und Alyssa Milano (46) in Staffel 16 einen Gastauftritt und spielen – Überraschung – Schwestern. Holly und Alyssa werden in der Episode, die am 10. Oktober im amerikanischen TV gezeigt wird, die Geschwister einer Frau spielen, die sich beim Sturz auf einer Baustelle so schwer verletzt hat, dass sie hirntot ist. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob sie die Geräte ihrer Schwester abschalten oder nicht.

Mit welchen Ärzten des Grey Sloan Memorial Hospitals sich die zwei Serienstars Szenen teilen, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Die beiden Schauspielerinnen wurden übrigens einst durch ihre Rollen in der Fernsehserie “Charmed – Zauberhafte Hexen” berühmt und begeisterten damals als Dreiergespann an der Seite von Shannen Doherty (48) als Piper und Phoebe Halliwell.

