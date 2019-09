Dieser Teil der Hochzeitsfeier dürfte wohl die größte Herausforderung für Niklas Schröder (30) gewesen sein! Am vergangenen Wochenende heiratete der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Partnerin Jessica Neufeld (25). Zu dem rauschenden Fest gehörte natürlich auch der erste Tanz als Herr und Frau Schröder. Gegenüber Promiflash hatte Nik schon vorab verraten, dass er nicht gerade der begabteste Tänzer ist. Doch wie hat das frisch getraute Brautpaar die Performance vor Familie und Freunden gemeistert?

Promiflash durfte bei den Feierlichkeiten der beiden Kuppelshow-Stars live dabei sein und wurde auch Zeuge, als das Ehepaar zu "A Thousand Years" von Christina Perri (33) übers Parkett schwebte. Niks Mutter Marion fasste im Interview zusammen, wie gut sich ihr Sohnemann mit seiner Liebsten auf der Tanzfläche geschlagen hat: "Das haben sie super gemacht. Ich denke mal, Jessi hat das alles mit ihm so einstudiert. Ich fand das sehr romantisch und auch sehr gefühlvoll. Sie haben das widergespiegelt, was sie ausmacht. Die brauchen nicht viel, nur sich selbst", berichtete sie begeistert. Für sie sei es besonders schön gewesen, ihr Kind mal richtig tanzen zu sehen, da sich Nik in jüngeren Jahren immer gegen einen Kurs in einer Tanzschule gewehrt habe.

Nur wenige Tage vor der Hochzeit hatte sich Jessi noch Sorgen um die gemeinsame Choreografie gemacht, denn Nik hatte das Üben für den großen Tag immer wieder hinausgezögert. "Ich kann überhaupt nicht tanzen. Gar nicht. Aber Jessi kann es ja", hatte er damals im Gespräch mit Promiflash erklärt. Die Aufnahmen zeigen aber: Am Ende konnte Frau Schröder ihren Gatten ganz offensichtlich doch noch zum Proben überreden.

Promiflash Marion Schröder-Paul im Promiflash-Interview

Anzeige

Promiflash Jessica und Niklas Schröder, Ex-Kuppelshow-Kandidaten

Anzeige

Promiflash Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de