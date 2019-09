Überraschendes Liebes-Aus bei Kenya Moore! Erst vor zehn Monaten hatte die Real Housewives-Beauty freudige Neuigkeiten verkündet: Sie ist Mutter einer kleinen Tochter geworden! Im vergangenen Dezember hatte sie zudem schon weitere Baby-Pläne mit ihrem Ehemann und Kindsvater Marc Daly angekündigt. Doch nun kommt alles ganz anders: Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sprösslings Brooklyn und nur nach zwei Jahren Ehe hat Kenya jetzt die Scheidung von Marc eingereicht!

"Mit großer Trauer muss ich meinen Fans mitteilen, dass ich mich von meinem Ehemann Marc Daly scheiden lasse", berichtete sie in einem offiziellen Statement, das The Hollywood Life vorliegt. "Aufgrund der jüngsten und anhaltenden Umstände kann ich nicht mehr in dieser Ehe bleiben", stellte Kenya anschließend klar. Ihr Hauptaugenmerk liege nun einzig und allein bei Brooklyn. "Ich bitte darum, dass unsere Privatsphäre in Zukunft respektiert wird", erklärte die Vollblutmama abschließend.

Was genau zwischen Kenya und Marc vorgefallen ist, bleibt in dem Statement ungeklärt. Vergangene Woche hatte die Mutter noch ein niedliches Foto von Brooklyn und ihrem Dad im gemeinsamen Bett gepostet. Und noch vor drei Tagen hatte sie Marc im TV als "die Liebe ihre Lebens" bezeichnet – dieses Liebes-Aus kam wohl sehr plötzlich.

Instagram / thekenyamoore Kenya Moore mit ihrer Tochter Brooklyn

Anzeige

Instagram / thekenyamoore Marc Daly und Kenya Moore

Anzeige

Instagram / thekenyamoore Marc Daly mit seiner Tochter Brooklyn im September

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de