Drei Jahre Streit: Kenya Moores Scheidung ist endlich durch

Kenya Moore (52) ist endlich eine geschiedene Frau! 2017 hatte sie ihren Partner Marc Daly das Jawort gegeben. Doch die Beziehung war nicht gerade harmonisch: Zwei Jahre später hatten sie sich schon wieder getrennt – nur um es kurz darauf wieder miteinander zu versuchen. 2021 reichte die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin dann aber endgültig die Scheidung ein. Jetzt ist Kenya auch offiziell endlich getrennt!

"Nach mehr als drei Jahren des Rechtsstreits wurde mir endlich die Scheidung gewährt", freut sie sich gegenüber People. In einer privaten Mediation haben Kenya und ihr Ex ihre Scheidungsvereinbarung endlich abgeschlossen – nachdem die Auflösung ihrer Ehe jahrelang ins Stocken geraten war, da Prozesstermine immer wieder verschoben worden waren. "Ich freue mich auf das nächste Kapitel in meinem Leben und darauf, meiner Tochter Brooklyn die beste Mutter zu sein, die ich sein kann", führt der Realitystar aus.

Trotz der gescheiterten Beziehung mit dem Vater ihrer Tochter glaubt Kenya weiterhin an die Liebe. "Als hoffnungslose Romantikerin glaube ich immer noch, dass es den Menschen für immer gibt und ich weiß, dass ich am Ende doch noch mein Happy End haben werde", betont sie. Noch gibt es aber keinen neuen Mann im Leben der frisch Geschiedenen.

Anzeige

Getty Images Kenya Moore und Marc Daly im März 2018

Anzeige

Getty Images Kenya Moore, Realitystar

Anzeige

Instagram / thekenyamoore Marc Daly und Kenya Moore mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de