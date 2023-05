In Dating-Laune: Kenya Moore schwärmt von einem neuen Mann

Sie ist wieder total in Dating-Laune! Kenya Moore (52) trennte sich vor zwei Jahren endgültig von ihrem Ex-Mann Marc Daly, mit dem sie eine vierjährige Tochter hat. Sogar die Scheidung reichte die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin bereits ein. Seit zwei Jahren hat sich Kenya nicht mehr auf die Liebe eingelassen. Nun scheint sie aber wieder Gefallen am Dating zu finden: Die Schauspielerin schwärmt von einem neuen Mann.

Bei "The Real Housewives of Atlanta" redete Kenya mit ihrer Freundin Akilah Coleman über den neuen Mann in ihrem Leben. "Er ist der CEO und Gründer von 'Kale Me Crazy' und ich bin irgendwie verrückt nach ihm", sagte die Unternehmerin. "Ich meine, du weißt schon: Groß. Gutaussehend. Freundlich. Lustig", schwärmte die 52-Jährige.

Der Mann ihrer Begierde heißt Roi Shlomo und wurde ihr letztes Jahr von einem Freund vorgestellt. Die Romanze ist für den Reality-TV-Star sehr aufregend. "Ich fühle mich wieder wie eine Frau", gab sie zu. "Ich fühle mich einfach lebendig", erklärte die einstige Miss USA-Gewinnerin weiter.

Instagram / thekenyamoore Marc Daly und Kenya Moore mit ihrer Tochter

Getty Images Kenya Moore, Realitystar

Getty Images Kenya Moore bei der BravoCon, 2019

