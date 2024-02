Nach Scheidung: Kenya Moore schlägt ein neues Kapitel auf

Sie blickt nach vorn! Kenya Moore (53) hat sich als Real Housewives-Darstellerin einen Namen gemacht, doch bekannt wurde sie eher durch ihre unschöne Scheidung. Marc Daly und sie heirateten im Juni 2017. Gemeinsam haben sie ihre Tochter Brooklyn. Vier Jahre später reichte das Paar dann die Scheidung ein. Beendet wurde dieser Rechtsstreit erst im Dezember. Jetzt möchte Kenya aber endlich ihr Leben wieder genießen!

Die "Real Housewives"-Bekanntheit spricht mit People über ihren zukünftigen Lebensabschnitt. Nachdem sie sich für ihre Scheidung geschämt hatte, gab sich die 53-Jährige jetzt die Erlaubnis, einfach zu leben. "Jahrelang habe ich mir selbst die Schuld an meiner Scheidung gegeben", erinnert sich die Unternehmerin. Sie sei es leid, sich zurückzuhalten. "In diesem 'nächsten Kapitel', wie ich es nenne, geht es darum, aufzublühen, mich von diesen Lasten zu befreien und in mich zu gehen", führt sie weiter aus.

Im vergangenen Mai schwärmte die Beauty in "Real Housewives" noch von einem neuen Mann. In der Show erzählte sie dann von ihrem Flirt Roi Shlomo. "Er ist der CEO und Gründer von 'Kale Me Crazy' und ich bin irgendwie verrückt nach ihm", erklärte sie. Außerdem fühle sie sich durch ihn wieder wie eine Frau. Ob die beiden heute noch liiert sind, ist unklar.

Getty Images Kenya Moore und Marc Daly im März 2018

Getty Images Kenya Moore, Realitystar

Getty Images Kenya Moore bei den Naacp Image Awards im Februar 2023

