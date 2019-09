Lässt ein gewisser Promi-Herr bei Michael Wendler (47) die Alarmglocken läuten? Seit einigen Monaten gehen er und Laura Müller (19) schon gemeinsam durchs Leben. Sogar Das Sommerhaus der Stars, auf dem ja bekanntlich ein Liebesfluch lastet, konnte ihrer Beziehung nichts anhaben. Dort zeigten sie sich total verturtelt und aufeinander fixiert. Obwohl die beiden nur Augen füreinander zu haben scheinen: Ein Mann hat beim Wendler offenbar doch die Eifersucht geweckt – und der ist niemand Geringeres als Chris Töpperwien (45).

In einem Instagram-Livestream stellte sich das Paar den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower wollte wissen, ob der "Sie liebt den DJ"-Interpret auch ab und zu eifersüchtig sei – Michael gab daraufhin eine Antwort, die wahrscheinlich viele überrascht: "Nur auf Chris Töpperwien bin ich eifersüchtig, weil der schreibt Laura persönlich an, was ich überhaupt nicht gut finde." Er fügte hinzu: "Also, Chris, wenn du jetzt zuguckst: Ich bin sehr eifersüchtig." Nanu, was hat der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner denn mit der 19-Jährigen am Hut?

Obwohl Laura ihrem Liebsten daraufhin schon die nächste Fan-Frage stellt, bleibt der Wendler in Gedanken erst mal bei dem Currywurst-Mann: "Ich bin noch bei Chris Töpperwien und seiner WhatsApp, die er Laura geschickt hat. Muss da noch drüber wegkommen." Die Aussagen waren anscheinend nicht ganz ernst gemeint. Laura betonte schließlich grinsend: "Er macht nur Spaß. Viele Grüße, Chris, an der Stelle!"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im November 2018

Anzeige

Instagram / wendler.michael "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de