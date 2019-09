Gerda Lewis (26) und Keno Rüst dürfen ihre Liebe endlich auch öffentlich zeigen – und genau das taten die beiden am vergangenen Donnerstag auch! Zur Eröffnung des Pop-up-Stores von Kinga Mathe im Breuninger-Kaufhaus in Stuttgart warfen sich die amtierende Bachelorette und ihr Auserwählter in Trachtenmode. Im Anschluss an das Fitting absolvierte das Traumpaar seinen allerersten gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich – und das mit besonders viel Gefühl!

Während Gerda in Sachen öffentliche Events schon einige Erfahrungen sammeln konnte, begab sich ihr Liebster auf ganz neues Terrain. Seinen ersten roten Teppich überhaupt meisterte der Dürener allerdings mit Bravour und nahm das Ganze gegenüber Promiflash auch noch betont locker: "Es ist jetzt keine schwierige Situation oder so, mittlerweile ist man ja so ein bisschen Kameras gewöhnt, sage ich jetzt mal so." Besonders süß: Während ihres ersten Pärchen-Auftritts konnten Gerda und Keno kaum die Hände voneinander lassen!

"Seitdem das Finale ausgestrahlt ist, können wir alles zusammen machen und es läuft alles super", plauderte der Kuppelshow-Sieger im Promiflash-Interview aus. Als Nächstes steht der erste gemeinsame Urlaub für ihn und Gerda an. Es geht für zwei Wochen in die USA.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Keno Rüst

Anzeige

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst 2019 mit Kinga Mathe in Stuttgart

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Keno Rüst und Gerda Lewis auf dem Lollapalooza-Festival 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de