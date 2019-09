Jetzt sind sie offiziell Mann und Frau! Im vergangenem Jahr hatte Sophia Vegas (32) gleich eine Reihe von Gründen zum Feiern: Die Promi Big Brother-Kandidatin gab in der Show 2018 nicht nur ihre erste Schwangerschaft, sondern auch ihre Liebe zu Daniel Charlier bekannt. Im Februrar 2019 kam ihr gemeinsames Töchterchen Amanda Jaqueline Charlier auf die Welt, drei Monate später entzückten die Neu-Eltern mit ihren Verlobungsnews. Nun hat Sophia und Dans Beziehung einen weiteren Meilenstein erreicht: Die beiden haben geheiratet!

In seinen Instagram-Storys teilte der Bräutigam fleißig Ausschnitte vom wohl glücklichsten Tag seines Lebens. Die freie Trauung im kalifornischen Santa Barbara wurde den Videos nach im engsten Kreis gefeiert: Mit traumhaftem Meeresblick im Hintergrund gingen das Body-Wunder und der Geschäftsmann in der Gesellschaft ihrer Familien den Bund der Ehe ein. Weitere Fotos zeigen sie in einer Kirche. Sophia strahlte in einem weißen Spitzenkleid mit tiefem Ausschnitt, einer halb hochgesteckten Frisur und zarten Wellen. Ihr frischgebackene Ehemann glänzte in einem tiefschwarzen Anzug. Natürlich immer mit dabei: Tochter Amanda, die im weißen Tutu und mit Haarband die Vermählung ihrer Eltern verfolgte.

Auch auf die Ringe von Mr. und Mrs. Charlier durften die Follower bereits einen Blick werfen: Sophias tropfenförmiger Verlobungsring wird nun mit einem zweiteiligen Band, eines in Gold und eines mit Diamanten, abgerundet. Dans linken Ringfinger ziert nun ein ebenfalls auffälliges Schmuckstück: Ein weißgoldener Ring von beachtlicher Breite und ebenfalls mit vielen funkelnden Steinchen. Dies war übrigens nur eine von insgesamt drei Hochzeiten, die das Paar veranstalten will. Bleibt abzuwarten, wie pompös es wohl noch wird!

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas, Amanda Jaqueline und Daniel Charlier

Instagram / danielcharlier Amanda Jaqueline Charlier bei der Hochzeit ihrer Eltern

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas' und Daniel Charliers Eheringe

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas bei ihrer Trauung

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas bei ihrer Trauung



