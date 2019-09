Auf einmal geht alles ganz schnell! Nachdem Reality-Darstellerin Sophia Vegas (32) im Mai bei einem Mailand-Ausflug von ihrem Partner Daniel Charlier gefragt wurde, ob sie seine Frau werden möchte, ist das Paar glücklich miteinander verlobt. Schon einen Monat später standen die groben Planungen für die Eheschließung fest. Drei Hochzeiten wollen die beiden Turteltauben feiern – und die erste Zeremonie soll in dieser Woche gefeiert werden!

In einem Interview mit VOX kündigte die Ex von Bert Wollersheim (68) an, dass die erste Trauung kommenden Freitag im kalifornischen Santa Barbara stattfinden wird. Lange zerbrach sich die 32-Jährige dabei nicht den Kopf darüber, wie der schönste Tag ihres Lebens aussehen soll. "Ich glaube, ich bin die verrückteste Braut, die es überhaupt nur gibt", erzählte sie und gestand: "Ich habe meine Hochzeit jetzt in einer Woche geplant!" Sie sei in letzter Zeit so viel gereist, dass sie ihre Hochzeit dabei fast vergessen habe. Die Trauung am Freitag möchte Sophia in einem kleinen Rahmen halten. "Nächstes Jahr machen wir eine große Hochzeit, kirchlich, in Beverly Hills – und auch in Ibiza", kündigte das Reality-Sternchen an.

Ihr Brautkleid ließ die Berlinerin erst vier Tage vor der Vermählung anpassen. Schließlich hat Sophia seit der Geburt ihrer kleinen Tochter einige Kilos verloren. "Wir haben das Kleid relativ groß bestellt. Ich weiß gar nicht – 40 oder 42, weil meine Brüste und mein Hintern so groß sind", erläuterte Sophia. Daher müsse die Schneiderin die Robe nun an der Taille kleiner machen.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Tochter Amanda im Mai 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, September 2019

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier im Juni 2019

