Er ist Hals über Kopf verliebt! Wochenlang spekulierten die Fans des ehemaligen One Direction-Mitglieds Liam Payne (26) wie wild: Hat der Sänger etwa eine neue Frau an seiner Seite? Vor wenigen Tagen sprach der Ex von Cheryl Cole (36) dann tatsächlich erstmals über seine neue Liebe: Die 19-Jährige Maya Henry hat es dem Schönling einfach angetan! Nach dem offiziellen Paar-Outing sorgt der Musiker nun wieder für jede Menge Herzrasen, denn: Liam postete jetzt ein Pärchen-Pic UND eine Liebeserklärung!

Dieser Post auf Instagram dürfte bei Liams Followern für eine Reihe von virtuellen Seufzern gesorgt haben: Der 26-Jährige ließ sie an seinem allerersten Turtel-Pic mit seiner neuen Flamme teilhaben! Die Aufnahme lichtet Maya und ihn kuschelnd – und vor allem strahlend – auf einer Couch ab. Dabei umarmt ihn die Teenagerin liebevoll. Kein Wunder also, dass der Mädchenschwarm die Bildunterschrift als eine Art Liebeslied aufzog: "Manchmal erkenne ich diesen glücklichen Typen gar nicht, aber ich bin so froh, dass du ihn zurückgebracht hast", lautete nur die erste von vielen Zeilen.

"Ich danke Maya dafür, dass sie mir selbst mitten im Stress immer das größte Lächeln ins Gesicht zaubert und mich realisieren lässt, wie perfekt mein Leben wirklich ist", freute sich Liam weiter. Wie der Boyband-Beau vorher erklärt hatte, wolle er seine Beziehung ab sofort auch in der Öffentlichkeit ausleben.

Instagram / maya_henry Maya Henry, Model

Splash News Liam Payne und Maya Henry

Instagram / maya_henry Maya Henry, Model

