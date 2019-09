Sänger Liam Payne (26) und seine Freundin Maya Henry (19) wurden vor über einem Jahr das erste Mal zusammen gesichtet. Daraufhin heizten die zwei Turteltauben die Gerüchteküche immer wieder an. Über seine Liebe sprach der Songwriter bislang nicht öffentlich, nun soll das Versteckspiel der beiden aber endgültig ein Ende haben: Der britische Superstar spricht jetzt erstmals über das Glück mit seiner neuen Partnerin!

In der Radiosendung Capital Breakfast offenbarte das Ex-Bandmitglied von One Direction, dass er mit der neuen Frau an seiner Seite sehr glücklich sei. Und Maya scheint ihm tatsächlich mehr als gut zu tun. "Sie ist so entspannt, dass sie mich in bestimmten Situationen echt beruhigen kann", so der Sänger. Er blicke der Zukunft positiv entgegen und wolle sich in der Öffentlichkeit jetzt mehr mit seiner neuen Flamme zeigen.

Mit Maya ist Liam nun viel häufiger in der britischen Metropole unterwegs als früher. "Es ist ziemlich schön, einfach mal auszugehen. Ich habe es geschafft, viel mehr von London zu erkunden, als dies bisher in meinem Leben der Fall war. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht", verriet der Brite kürzlich in der Radiosendung KISS Breakfast Show.

MEGA Liam Payne und Maya Henry beim Dolce and Gabbana Fashionevent 2018

Getty Images Liam Payne bei Heat Radio in London

Instagram / maya_henry Maya Henry 2019

