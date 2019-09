Retro-Gefühle im TV! Die zweite Folge von "LUKE! Die Greatnightshow" hatte es in sich. Eine Woche nachdem Luke Mockridge (30) in seiner neuen Freitagabendsendung seinen Skandalauftritt im "ZDF Fernsehgarten" aufgelöst hatte, schoss er nun erneut gegen ein Format desselben TV-Senders. Er parodierte "Wetten, dass?", inklusive Original-Wette, Thomas Gottschalk (69)-Imitation und Boris Becker (51) als Wettpaten. Doch wie kam diese humorvolle Persiflage beim Publikum an?

Auf Twitter waren die Zuschauer sehr aus dem Häuschen. "Vermisst gerade noch jemand 'Wetten, dass?'?", fragte ein User. Besonders die vor zwanzig Jahren schon mal aufgeführte Wette, bei dem drei Männer ein aus zehn Metern fallengelassenes Weizenbierglas auffangen sollten, begeisterte die Fans der Greatnightshow. Doch auch die Gottschalk-Performance des Deutsch-Kanadiers hatte es ihnen angetan. "Sogar mit den Original-Pausen zwischendrin", freute sich ein Nutzer, während ein weiterer jubilierte: "Luke macht genau das, was das ZDF nie geschaffen hat: Die jüngere Generation einzubinden."

Die Wette glückte den Teilnehmern dieses Mal sogar und als Preis ließ sich Lukes Team etwas ganz besonderes einfallen: "Ihr fahrt auf unsere Kosten zum Oktoberfest und übernachtet in einem Fünfsternehotel." Über die Jahre hätten die Jungs doch sicherlich jede Menge Biergläser kaputtgemacht. Wenn ihnen das auf dem beliebten Volksfest passiert, wären es immerhin nicht ihre eigenen.

Christoph Hardt / Actionpress Luke Mockridge bei "LUKE! Die Greatnightshow"

Getty Images Luke Mockridge, Komiker

© SAT.1/Steffen Z Wolff Luke Mockridge in "LUKE! Die Greatnightshow"

