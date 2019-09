Nun hat Beyoncé (38) es sogar geschafft, Queen Elizabeth II. (93) abzulösen! Die Sängerin ist im Herzen ihrer Fans schon lange eine wahre Königin: Die "If I were a Boy"-Interpretin wird von ihnen immer wieder als Queen Bey bezeichnet – auch sie selbst kokettiert gerne mit diesem Image und präsentiert sich in Musikvideos mit Krone und Königsmantel. Nun hat die Texanerin tatsächlich einen Platz an der Seite der Royals eingenommen – bei Madame Tussauds steht ihre Wachsfigur inmitten von Prinz Harry (35) und Co.

Wie Evening Standard berichtet, verweilt Beyoncés Wachsabbild aktuell in dem Londoner Kultmuseum. Dort stehe sie in ihrem gelben Coachella-Outfit zwischen Herzogin Meghan (38), Herzogin Kate (37) und deren Prinzen. Die Musikerin soll den Platz, der eigentlich Queen Elizabeth II. zusteht, allerdings nur für einen Tag einnehmen. Ein Madame-Tussauds-Manager erklärte, dass der lustige Tausch der beiden Promi-Figuren als Huldigung der Sängerin gedacht ist. "Beyoncé ist eine lebende Legende, die zu Recht von ihren zahlreichen Fans und Brancheninsidern zur Queen Bey gekrönt worden ist. Wenn jemand zum ersten Mal einen Anspruch auf den Platz der Königin in unserer Ausstellung hat, dann ist es Beyoncé", erklärte er. Ob die Sängerin sich gern Seite an Seite mit den britischen Royals sieht?

Die Sängerin scheint zumindest für ein Mitglied der berühmten Königsfamilie große Sympathien zu hegen – Herzogin Meghan hat es ihr offenbar angetan! Besonders augenfällig wurde dieses Faible für die Royal-Dame während einer Video-Danksagung bei den Brit Awards. Dort lieferte der Megastar mit Ehemann Jay-Z einen ähnlichen Auftritt wie in ihrem Musikvideo "Apeshit" ab. Doch statt vor der Mona Lisa posierten sie vor einem Porträt von Prinz Harrys Ehefrau.

Kevin Winter / Getty Images Beyoncé beim Coachella Festival 2018

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"

Instagram / beyonce Beyoncé Instagram-Screenshot

