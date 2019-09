Glamour, gute Laune und glückliche Gewinner bei der Goldenen Henne! Am Freitag verliehen der MDR, der rbb und die Zeitschrift Super-Illu in Leipzig erneut den begehrten Publikumspreis, den in Vorjahren unter anderem Karel Gott (80) für sein Lebenswerk in Empfang genommen hatte. In diesem Jahr durften sich neben Emilia Schüle (26) und Joko Winterscheidt (40) auch zwei Netz-Stars über eine Auszeichnung freuen.

Die "High Society"-Darstellerin erhielt ihre Trophäe in der Kategorie Schauspiel, Joko wurde zusammen mit dem Fotografen Paul Ripke (38) für den gemeinsamen Podcast "Alle Wegen führen nach Ruhm" im Bereich Entertainment ausgezeichnet. Der Sport-Award ging an Jürgen Klopp (52), die Ehrung fürs Lebenswerk an den Sänger Gunther Emmerlich und zum Musiker des Jahres wurde Wincent Weiss (26) gekürt. "Ich werde hier plötzlich in eine Kategorie gesteckt mit Herbert Grönemeyer und Rammstein, unfassbar!", freute sich der Chartstürmer laut MDR. Als Aufsteiger des Jahres wurde Schauspiel-Jungstar Julius Weckauf ausgezeichnet – von Laudator Hape Kerkeling (54), den der Elfjährige in "Der Junge muss an die frische Luft" verkörpert hatte.

Eine Überraschung gab es beim #onlinestars-Award. Die Henne ging nicht etwa an Leoobalys, Felix von der Laden oder Cathy Hummels (31), die silbern glänzend zur Gala erschienen war: Mit Wilke Zierden und Udo Tesch räumten zwei Instagramer aus Ostfriesland ab! "Dass wir hier heute Abend gewinnen... Eher gewinnt unser Dorfverein den DFB-Pokal", hatte das Duo zuvor auf dem roten Teppich erklärt. Neben Promis wurden in den Kategorien Charity und Politik auch engagierte Bürger mit Preisen bedacht: ehrenamtliche Helfer und Feuerwehrleute, die im Sommer den Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern bekämpft hatten, ebenso die ersten Montagsdemonstrierenden von 1989.

ActionPress/Georg Wenzel Jeanette Biedermann und Wincent Weiss bei der Goldenen Henne 2019 in Leipzig

Anzeige

ActionPress/Georg Wenzel Julius Weckauf, Schauspieler

Anzeige

Instagram / wilke.zierden Udo Tesch und Wilke Zierden, Gewinner der Goldenen Henne 2019

Anzeige

ActionPress/Georg Wenzel Cathy Hummels bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

ActionPress/Georg Wenzel Leoobalys bei der Goldenen Henne 2019

ActionPress/Georg Wenzel Riccardo Simonetti und Vivien Gebhardt bei der Goldenen Henne 2019 in Leipzig

Georg Wenzel / ActionPress Nadine Klein in Leipzig, September 2019

Georg Wenzel / ActionPress Nadine Klein und Tim Nicolas bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019

ActionPress/Georg Wenzel Harry Kuhlmann und Maren Gilzer bei der Goldenen Henne in Leipzig



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de