Paris Hilton (38) ist in großer Trauer um ihren geliebten Opa! Als Erbin der Hilton Hotels lebt die US-Amerikanerin ein schillerndes Jetset-Leben, doch nun hat sie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Am Donnerstag verstarb ihr Großvater Barron Hilton im Alter von 91 Jahren – er war der ehemalige Chef der weltberühmten Hotelkette und einer der wichtigsten Menschen für Paris. In einem rührenden Post zollt sie dem Milliardär Tribut!

Die 38-Jährige schreibt in einem langen Beitrag auf Instagram: "Ich bin zutiefst betroffen über den Verlust meines Großvaters Barron Hilton. Er war eine Legende, ein Visionär, brillant, gut aussehend, freundlich und lebte ein Leben voller Leistung und Abenteuer." Schon als kleines Mädchen habe sie zu dem Geschäftsmann aufgeschaut – er sei ihr Mentor gewesen, erzählt die Hotel-Erbin weiter. Noch vor einigen Tagen habe sie mit Barron gesprochen: "Ich sagte ihm, wie sehr er sich auf mein Leben ausgewirkt hat. Sein Geist, sein Herz und sein Vermächtnis werden in mir weiterleben."

Zu diesen emotionalen Worten veröffentlichte sie eine Reihe privater Fotos von ihrem Opa – eine Aufnahme zeigt beispielsweise, wie Paris als Jugendliche ihre Arme um ihn schlingt. Mit liebevollen Worten versuchen ihre Fans, die Blondine in den Kommentaren aufzumuntern.

Instagram / parishilton Paris und Barron Hilton

Getty Images Paris Hilton bei der New York Fashion Week, September 2019

Instagram / parishilton Barron und Paris Hilton



