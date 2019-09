Bekommen Denise und Joshua endlich ihr Happy End? Die beiden Turteltauben, die von Helen Barke (24) und Julian Schneider (29) gespielt werden, bilden das Traumpaar der 15. Staffel von Sturm der Liebe. Bis sie zueinander gefunden haben, dauerte es jedoch, denn zunächst war Joshua in Denise' Schwester Annabelle (Jenny Löffler, 29) verliebt. Nach dem Liebes-Wirrwarr folgt nun aber bald das größte Highlight der aktuellen Season: die Hochzeit von Denise und Joshua – denn der 29-Jährige macht seiner großen Liebe einen Heiratsantrag!

Laut der ARD-Vorschau soll die Frage aller Fragen am 23. Oktober gestellt werden: Voraussichtlich in Folge 3.254 wagt Joshua den großen Schritt und fragt die Restauratorin ganz romantisch am See, ob sie seine Frau werden möchte. Aber wie geht es dann für die Eheleute in spe weiter? Die Vorschau deutet ebenfalls an, dass Denise ein Jobangebot aus Paris erhält. Aus diesem Grund entschließen sie sich, in die französische Hauptstadt zu ziehen – zuvor soll natürlich noch die Hochzeit am Fürstenhof stattfinden.

Aber warum passen die Romantikerin und der charmante Draufgänger so gut zusammen? "Sie teilen die gleiche Leidenschaft für Antiquitäten. Beim Restaurieren, Erneuern und Suchen nach alten Schätzen merken die beiden, dass sie einiges gemeinsam haben und sich über tiefgründige Themen austauschen können", erzählte Julian gegenüber Promiflash.

ARD / Christof Arnold Léa Wegmann, Jennifer Siemann und Helen Barke bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Die "Sturm der Liebe"-Darsteller Julian Schneider, Helen Barke und Jenny Löffler

Anzeige

ARD / Christof Arnold Helen Barke und Julian Schneider bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de