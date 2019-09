Til Schweiger (55) als Nachfolger von Andrej Mangold (32) und Co.? Seit Februar ist der Schauspieler offiziell wieder solo unterwegs: Die Beziehung zu Francesca Dutton ist zerbrochen, weil die beiden zu weit voneinander entfernt gelebt hatten. Seither kursieren immer mal wieder Liebesgerüchte – unter anderem soll Til mit der Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke (30) geturtelt haben –, offiziell geht er aber ohne Partnerin durchs Leben. Mit einem Augenzwinkern bietet sich Single Til nun als neuer TV-Rosenkavalier an und bringt damit sogar seine Ex-Frau zum Lachen!

In einem Interview äußerte der 55-Jährige kürzlich den Wunsch, endlich seine Traumfrau kennenzulernen. Das zog eine Menge Reaktionen wie "einsamer Til Schweiger" nach sich. Über die Kommentare macht er sich nun mit einer Fotomontage auf Instagram lustig: Das Bild zeigt Tils Gesicht auf dem Körper eines Bachelors im Anzug und mit einer Rose in der Hand. "Ich bin doch auch nur ein Mann und deshalb geh' ich jetzt in die Offensive. Hab' ja eh nix mehr zu verlieren... Wer will sich bei Bachelor-Til bewerben? Ich warte auf euch!", schrieb der Tatort-Darsteller unter seinen Post.

Schon kurz darauf meldet sich seine ehemalige Frau Dana Schweiger (51) zu Wort, von der er seit 2004 getrennt ist. "Gibt's eine Geld-zurück-Garantie?", scherzt die Mutter seiner vier Kinder. "Willst du es ausprobieren?", witzelt Til zurück. Bauer Gerald hingegen hat einen Kuppelshow-Tipp für den Kinostar parat. "Wenn du es ernst meinst, mach lieber einen auf Bauer, Til! Da hast du mehr Chancen, die Richtige zu finden", schreibt der Landwirt, der bei Bauer sucht Frau seine heutige Ehefrau Anna Heiser kennengelernt hat.

Getty Images Til und Dana Schweiger im Juli 2004 in München

Action Press /James Coldrey Dana, Til und Luna Schweiger im Januar 2018 in Berlin

Instagram / gerald_heiser Gerald und Anna Heiser

