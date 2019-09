Der vergangene Freitagabend war ein ganz besonderer für Britney Spears' (37) Freund Sam Asghari. Bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles bekam er eine Auszeichnung in der Kategorie Fitness. Bei dem Event in Los durfte natürlich auch die "Gimme More"-Interpretin nicht fehlen – die schien es dort allerdings nicht lange auszuhalten: Britney und Sam standen kurzzeitig für Pressefotos parat – dann zog die neuerdings Brünette plötzlich von dannen.

In einem Video von TMZ ist zu sehen, wie das Pärchen auf dem Red Carpet ankommt und die Popsängerin ihn prompt wieder verlässt. Nach zwei bis drei Posen habe Britney ihrem Pressesprecher zu verstehen gegeben: "Ich möchte einfach nur gehen." Sam blieb ganz Gentleman und begleitete sie zu ihrem SUV. Seinen Preis nahm er anschließend ohne sie entgegen.

Ob der rasche Abgang wirklich so geplant war? Oder könnte das ungewöhnliche Verhalten etwas mit dem aktuellen Streit um ihre Vormundschaft zu tun haben? Britneys Beiträge in ihren sozialen Netzwerken hatten im Gegensatz zu ihrem Verhalten vor Ort angedeutet, dass sie eigentlich an der Veranstaltung teilnehmen wollte. In einem Clip auf Instagram tanzt sie und schreibt dazu: "Ich gehe zu den Daytime Beauty Awards mit meinem Mann, aber musste erst ein bisschen tanzen. P.S.: Ich habe mich heute schön gefühlt!"

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei den Daytime Beauty Awards in los Angeles, 2019

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Britney Spears und ihr Freund Sam Ashgari während eines Basketball-Spiels, 2017

Anzeige

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de