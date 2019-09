Wie übersteht man die erste Zeit nach einem Kuppelshow-Finale? Der Bachelor der letzten Staffel, Andrej Mangold (32), und seine Auserwählte Jennifer Lange gehen seit Februar ganz offiziell als Freund und Freundin durchs Leben. Mit stolzen sieben Beziehungsmonaten in der Öffentlichkeit hat ihre Liebe bereits die von so einigen Flirt-Format-Pärchen überlebt. Damit auch die frisch geoutete Partnerschaft von der amtierenden Bachelorette, Gerda Lewis (26), und ihrem Rosensieger Keno Rüst von langer Lebensdauer ist, haben Andrej und Jenny folgende Tipps für sie!

Auf der Glow 2019 in Berlin legte der Ex-Basketballer dem RTL-Paar im Promiflash-Interview ans Herz: "Viel, viel reden. Also wirklich viel Kommunikation". Immerhin werden Gerda und Keno in Zukunft wohl oder übel von allen Seiten Feedback erhalten – positives als auch negatives. "Was uns auch gutgetan hat, glaube ich, wir haben uns immer schnell angemerkt, wenn uns irgendwas nicht passt, und dann haben wir es auch ausgesprochen", erklärte Andrej. Die Tatsache, dass Social Media für den Freund der Influencerin Neuland ist, dürfe Keno und Gerda nicht in die Quere kommen!

Jenny konnte dem nur zustimmen: "Ich kann denen nur mit auf den Weg geben, dass man sich in diesem ganzen Trubel und in dieser ganzen Action nicht selbst verliert, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, dass Gerda den Keno so ein bisschen an die Hand nimmt. [...] Dass sie weiter als Team zusammenarbeiten", meinte die Fitnesstrainerin.

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf dem Oktoberfest 2019

Anzeige

Actionpress/ wcrART Andrej Mangold und Jennifer Lange bei der CHIO Media Night 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Keno Rüst

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de