Wie und wann fielen bei diesem beiden wohl die magischen drei Worte? Seit Februar dieses Jahres weiß es ganz Deutschland: In Jennifer Lange hat Rosenkavalier Andrej Mangold (32) seine Traumfrau gefunden. Mittlerweile zieren auch rührende Liebeserklärungen ihre Pärchen-Posts auf Social Media – da wollte es Promiflash natürlich ganz genau wissen: Wann gingen den Bachelor-Bekanntheiten wohl im Gesprochenen erstmals ein "Ich liebe dich" über die Lippen?

Auf der Glow 2019 in Berlin erinnern sich beide ganz genau: Es passierte noch in ihrer Anfangszeit, "dieser turbulenten Zeit", in einem Hotelzimmer. "Ich glaube, man hat so ein Gefühl immer gegenüber seinem Partner, bei mir war es aber so, ich habe das gespürt, dass es von ihr kommen könnte, ich hatte es auch auf der Zunge, aber wir haben uns beide nicht so richtig getraut", schwelgt Andrej in Erinnerungen. Immerhin hatten die zwei zu dieser Zeit schon einiges erlebt – waren streng genommen aber noch gar nicht so lange zusammen!

Diesem Bammel konnte Jenny ganz genau nachempfinden – ihr war es damals nämlich ganz genauso gegangen: "Ich habe es auch oft gedacht, aber habe mich nie getraut, es auszusprechen, und irgendwann habe ich mich dann getraut. Ich habe dich ja auch zuerst geküsst. Ich bin die Macherin hier", witzelte die Fitnesstrainerin.

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jenny Lange im Mai 2019

P.Hoffmann / WENN.com Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Let's Dance"

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jenny Lange im Mai 2019 auf Jamaika

