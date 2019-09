Ihre Fans können aufatmen und sich freuen! Nachdem sich die siebenköpfige K-Pop-Band BTS seit dem 11. August 2019 in einer selbst auferlegten Tourpause befand, heißt es nun, die Unterbrechung sei vorerst vorbei. Und es gibt gleich noch eine gute Nachricht zu vermelden: Die "Love Yourself: Speak Yourself"-Tour war bisher unfassbar erfolgreich – dabei ist die Tournee noch gar nicht beendet.

Wenn der Tour-Erfolg von BTS so weitergeht, gehören sie bald zu einer der am besten verkaufenden Bands aller Zeiten! Laut Schätzungen sollen die Boys in bisher 54 Shows ganze 209 Millionen Dollar verdient haben. Doch sie wollen sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. Ein Vertreter der Gruppe bestätigte gegenüber HollywoodLife, dass die sieben Mitglieder offiziell “ihre Ruhephase beendet haben” und sich nun wieder darauf konzentrieren wollen, ihre Tournee fortzusetzen und Musik zu machen. Die längere Pause habe dabei geholfen, wieder neue Energie zu sammeln.

Der Sprecher sagte aber auch, dass sie weiterhin eine zweimonatige Pause zwischen den Haupt-Gigs einhalten werden. Der nächste Stopp auf dem BTS-Tourplan ist am 11. Oktober 2019 in Saudi-Arabien.

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images BTS im Mai 2019

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2018

