Süße Worte von der Verlobten! Ihre ersten Ehen scheiterten – mit Russell Brand (44) und Miranda Kerr (36) konnten Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) nicht ihr großes Liebesglück finden. Deswegen wagen die beiden Turteltäubchen zusammen einen zweiten Anlauf und sollen Gerüchten zufolge sogar schon mitten in den Hochzeitsplanungen sein. Wann und wo der große Tag stattfinden soll, ist noch nicht bekannt, aber eins ist klar: Die zwei sind noch so verliebt wie am ersten Tag!

Die Schmetterlinge im Bauch wollen einfach nicht verfliegen! Als die Moderatorin der Ellen DeGeneres Show auf Katys Verlobten anspielte, kam die Sängerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Orlando sei die "liebevollste Seele" und der "liebevollste Mann", den sie je getroffen habe. Außerdem sei er sowohl emotional als auch spirituell eine absolute Stütze. Außerdem hält Katy die Liebe zu ihrem Lover auch noch fit! "Mir sind Work-outs egal, aber er sagt immer: 'Komm, lass uns trainieren gehen. Lass uns losgehen und Yoga machen, Hot Yoga'", erzählte sie schmunzelnd im Interview.

Für Katy läuft es nicht nur in der Liebe rund, auch den Streit zwischen ihr und Taylor Swift (29) hat sie aus dem Leben geschafft. "Mir geht es um Vergebung und darum, ein Exempel für jüngere Leute zu statuieren, dass es cool ist, jemand um Vergebung zu bitten und sich auszusprechen", erklärte sie Ellen (61).

Actionpress Orlando Bloom und Katy Perry, 2019

Getty Images Ellen DeGeneres im Februar 2016

David Lucas / WENN Taylor Swift und Katy Perry bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch in London 2009

