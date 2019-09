Zu großer Ansturm auf Shirin David (24)! Am Freitag veröffentlichte die YouTuberin ihr erstes Album "Supersize" – nach einigen Single-Auskopplungen warteten ihre Supporter schon gespannt auf das Werk. Bevor sie den Meilenstein mit einer Release-Party in Berlin feierte, hatte Shirin ihre Fans zu einer Autogrammstunde in der Hauptstadt eingeladen. Doch das Event musste schon nach kurzer Zeit aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden!

Auf Instagram meldete sich die sichtlich enttäuschte 24-Jährige kurz nach dem Vorfall zu Wort und erklärte die Maßnahme der Polizei. Eine Stunde lang sei alles gut gegangen, doch dann habe es durch die Menschenmassen im Einkaufszentrum Alexa Probleme gegeben. "Die Leute fingen an zu quetschen, Mädchen haben keine Luft bekommen, Leute sind umgekippt. Eure Sicherheit geht einfach vor und im Endeffekt musste die Polizei in dem Moment einfach eingreifen", erklärte Shirin in ihren Storys. Sie hätte es sich einfach nicht verzeihen können, wenn auch nur ein Fan verletzt worden wäre.

Erst vor Kurzem hatte es bereits bei einem Promo-Event der Musikerin enormen Andrang gegeben. Shirin machte ihren Followern nach dem geplatzten Termin nun aber Hoffnung, dass es bald neue Chancen geben wird, ihr Idol zu treffen. "Ich geh safe auf Tour, wir werden uns safe noch mal sehen", versicherte sie.

Shirin David

Shirin David auf ihrer "Supersize"-Releaseparty im September 2019

Shirin David, Sängerin

