Daniela Katzenberger (32) weiß ganz genau, wie sie Lucas Cordalis (52) seine Streiche heimzahlen kann! Seit 2016 sind die Kultblondine und der Sänger miteinander verheiratet und scheinen in ihrer Ehe eine Menge Spaß zu haben: Regelmäßig zeigen sie im Netz, wie sie sich gegenseitig auf die Schippe nehmen. Nun hat der 52-Jährige seine Liebste mit einem Badeanzug im legendären Borat-Stil überrascht – inklusive Brustbehaarung. Dieser Fummel gefiel der Katze aber gar nicht und sie holte zum Gegenschlag aus!

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto posiert die 32-Jährige mit dem Borat-Imitat. Während Lucas mit einem Daumen nach oben zu verstehen gibt, wie toll ihm der Einteiler an seiner Frau gefällt, schaut Dani ihn verzweifelt an. Ob sie in dem Moment schon überlegt, wie sie Lucas diesen Schabernack heimzahlen kann? In der Bildunterschrift schreibt sie jedenfalls: "'Hab' dir einen Badeanzug bestellt', hat er gesagt. 'Hab' noch mehr rosa Bettwäsche bestellt', habe ICH dann gesagt." Dazu ergänzt sie den Hashtag "Rache ist süß".

Diese Shopping-Aktion hat sicher gesessen! Lucas betont immer wieder, wie sehr er von der Lieblingsfarbe seiner Frau genervt ist: "'Daniela ist jetzt auch schon über 30. Ehrlich gesagt, dieses teeniemäßige Pink und Rosa – es wäre schon nicht schlecht, wenn sie das ein bisschen aufgeben würde", meinte er beispielsweise im Mai.

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV Darsteller Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger im Juni 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de