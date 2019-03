In welchen Farbtönen werden wohl Daniela Katzenberger (32) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) ihr Heim dekorieren? Ihre neue Reality-TV-Serie "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" dokumentiert, wie die Eltern der kleinen Sophia (3) sich auf der spanischen Sonneninsel niederlassen – in Einrichtungsfragen für ihre vier Wände sind sich die Turteltauben jedoch noch uneinig: Wenn es nach Lucas ginge, hätte die Lieblingsfarbe seiner Frau gar nichts mehr im Haus zu suchen!

In der Auftaktfolge der RTL II-Sendung stellt der 51-Jährige klar: "Daniela ist jetzt auch schon über 30. Ehrlich gesagt, dieses teeniemäßige Pink und Rosa – es wäre schon nicht schlecht, wenn sie das ein bisschen aufgeben würde." Lucas bevorzuge stattdessen zeitlosere und klassischere Dinge. "Denn auch die sind schön und haben Bestand, weil sie auch gut sind“, findet er. Dani lässt jedoch nichts zwischen sich und ihre Lieblingsfarbe kommen: "Also, eigentlich braucht Lucas gar nichts zu sagen, weil es wird sowieso so gemacht, wie ich es will“, stellt die 32-Jährige klar.

Ob das Thema einen handfesten Ehezoff auslöst, können Fans am Montag ab 21:15 Uhr bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" bei RTL II verfolgen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Kultblondine mit ihrem extravaganten Geschmack durchsetzen würde: 2016 feierte die Familie Weihnachten in Pink – schon damals sehr zu Lucas' Missfallen.

RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia in ihrer neuen Reality-Show

Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei "Dance Dance Dance", 2016

