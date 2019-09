Elegant, sexy und manchmal etwas verspielt – so könnte man Sarah Lombardis (26) Looks bei Das Supertalent beschreiben. Seit Kurzem flimmern die ersten Folgen der Castingshow mit der Sängerin über die Bildschirme. Dabei fällt den Zuschauern und Fans vor allem eines direkt ins Auge: die glamourösen Outfits der Jurorin, die im Alltag eher sportlich unterwegs ist. Doch hat sich Sarah die Styles eigentlich selbst ausgesucht oder wurde sie von der Produktion eingekleidet?

Im Interview mit Promiflash plaudert sie auf der Glow etwas aus dem Nähkästchen und verrät, dass sie ein Mitspracherecht hatte: "Wir hatten schon ein komplettes Styling-Team, aber ich durfte Wünsche äußern, welche Farben und in welche Richtung es gehen soll und danach wurde dann das Styling ausgesucht." Viele fragen sich wahrscheinlich, ob die 26-Jährige die coolen Teile nach den Dreharbeiten behalten durfte – auch dieses Geheimnis lüftet Sarah: "Nicht alles, aber ich durfte schon viele Sachen behalten, das war richtig cool."

Nicht nur in puncto Outfits tobte sich die Rheinländerin aus, auch was ihre Frisuren angeht, trumpfte sie mit Variationen auf. Ob lange glatte Haare, ein strenger Pferdeschwanz oder eine wilde Lockenmähne – Sarah beweist in der Show definitiv, wie wandlungsfähig sie ist.

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Lombardi bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Lombardi

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen



