Kommt da bald das erste Bachelor in Paradise-Baby? In Das Sommerhaus der Stars zeigten sich Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) sehr verliebt. In den Spielen bewies das Paar, dass sie sich extrem gut kennen. Nach dem Auszug aus der Promi-Finca planten beide ein Liebesnest in Hannover zu beziehen. Mit der neuen Wohnung dürfte auch die Familienplanung nicht mehr lange ausstehen – hat die Brünette schon den ersten Schritt getan? Jetzt gesteht Yeliz nämlich, dass sie bereits die hormonelle Verhütung aufgegeben hat!

Auf Instagram antwortet die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin in ihrer Story auf die Frage, wie sie verhütet: "Ich habe lange den Ring benutzt." Gleichzeitig merkt sie an: "Den lasse ich jetzt zum allerersten Mal weg!" Sie schreibt, dass sie jetzt nicht mehr auf hormonelle Verhütungsmethoden setzen würde. Sie hat sich für eine andere Möglichkeit entschieden: Yeliz benutzt jetzt einen Kalender, der ihr ihre fruchtbaren Tage anzeigt. Ob sie sich damit langsam aber sicher auf möglichen Familienzuwachs einstimmt, verrät die Beauty nicht.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte Yeliz sogar schon darüber, wie weit sie und Johannes mit ihrer Familienplanung sind. Dort gestand die 25-Jährige, dass ihr Liebster es gar nicht abwarten könne, bis es endlich soweit sei. Im nächsten Jahr dürfe es aber in die Vollen gehen.

Instagram / https://www.instagram.com/johannes_haller/?hl=de Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

