Für Denise und Lisa scheint das Abenteuer auf der Liebes-Insel kein Happy-End bereitzuhalten! Schon die ersten Tage bei Love Island gestalteten sich für die beiden Single-Ladys ziemlich schwierig. Während die Kölnerin Denise beim Anblick der viel jüngeren männlichen Kandidaten bereits Muttergefühle entwickelte, zeigte sich Lisas Show-Partner Yasin eher an Konkurrentin Samira interessiert. Aufgrund der stetigen Liebespleiten scheinen die beiden Solo-Girls mittlerweile ziemlich unzufrieden zu sein – und das strapaziert gehörig die Nerven der Fans.

"Vielleicht sollte Denise mit Lisa ein Couple bilden. Sie sind beide ähnlich kompliziert und frustriert", wettert ein Zuschauer via Twitter gegen die beiden Islander. Nachdem Denise kurzzeitig in Amin einen potenziellen Traummann gefunden hatte, der aber von den anderen Insel-Bewohnern aus dem Format gekickt wurde, herrscht bei der 32-Jährigen Trauer-Stimmung. Und auch bei Blondine Lisa scheint der Liebeszug bereits abgefahren zu sein. Während sie versucht, eine Bindung zu Bett-Partner Philipp aufzubauen, hat der offenbar wenig Lust auf sie. "Och Lisa. Du flirtest halt wie im Kindergarten. Die anderen schon wie in der Grundschule", lautet das harte Urteil im Netz.

Aber nicht nur den Fernseh-Zuschauern geht der Kummer der Mädels auf den Zeiger, auch die restlichen Flirt-Anwärter haben genug von dem Drama. "Wie willst du deinem neuen 'Couple' die Chance geben, wenn du die Schlafmaske von Amin anhast?", hinterfragte Yasin Denises Situation und auch Melissa ist davon überzeugt, dass der ausgeschiedene Muskelmann noch immer in den Gedanken ihrer Mitstreiterin umherschwirre und Schuld an deren schlechter Laune sei.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II, Paris Tsitsos Amin Elkach und Denise Bröhl auf der "Wow-Stelle"

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Duo Philipp und Lisa

Instagram / _dienies_ "Love Island"-Kandidatin Denise Bröhl

