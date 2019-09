Sie möchte auf der Liebesinsel nicht die Mutterrolle einnehmen! Denise Bröhl gehört zu den Kandidaten der aktuellen Love Island-Staffel und möchte, wie die anderen auch, auf der Insel die große Liebe finden. Doch nach drei Tagen im Single-Paradies zweifelt die Kölnerin an ihrer Entscheidung, bei der Sendung mitgemacht zu haben. Sie war kurzzeitig mit dem zehn Jahre jüngeren Danilo verkuppelt worden und ist nun schon wieder Single. In der aktuellen Folge brach Denise in Tränen aus – die 32-Jährige befürchtet, zu reif für die Show zu sein!

In einem Gespräch mit Yasin erklärte sie unter Tränen: "Ich bin vielleicht doch zu alt für hier. Wenn ich die anderen sehe, bekomme ich hier teilweise Milcheinschuss." Auch ihre Rolle auf der Insel gefällt Denise nicht. "Ich habe keinen Bock, immer diejenige zu sein, die immer für gute Stimmung sorgt und am Ende bin ich doch die Gearschte. Bin ich hier, um Big Mama oder Kindergärtnerin zu spielen?", meinte die Blondine, woraufhin Mitbewohner Yasin entgegnete, dass Denise tatsächlich keinen Grund habe, traurig zu sein. "Alter ist nur eine Zahl. Hier ist alles noch offen", sagte er.

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatte Wimpernstylistin Denise mit Promiflash über Liebe und Alter gesprochen. Dabei war sie diesem Thema gegenüber noch deutlich gelassener eingestellt gewesen. “Die Liebe kennt kein Alter. Das ist egal”, sagte sie.

Instagram / _dienies_ Denise Bröhl, 2019

