Erst im Juli hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass sich Lindsay Lohan (33) einer neuen Aufgabe widmen wird: Die Sängerin ist offenbar ebenfalls dem The Masked Singer-Hype verfallen und rät in der kommenden Season in Australien mit. Ihre Show-Kollegin Jackie 'O' Henderson konnte schon vor Staffelbeginn in den Genuss einer speziellen Marotte von La Lohan kommen: Lindsay hat in einem Club ihr eigenes Klo – und Jackie durfte es benutzen!

In der The Kyle and Jackie O Show erinnerte sich die Radiomoderatorin an einen beruflichen Termin in Sydney, bei dem sie anscheinend auch eine Disco besuchte – und dringend für kleine Mädchen musste: "Ich bin in diesem Nachtclub auf diese öffentliche Toilette gegangen und überall standen Mädels dafür an." Plötzlich sei ein Security-Mitglied von Lindsay gekommen und habe sie zu einem weiteren Klo gebracht: "Es gab nur eine Kabine, an deren Tür stand: 'Nicht benutzen' – sie ist nur für Lindsay reserviert", erzählte sie. So ganz scheint Jackie die Erfahrung in der Promi-Kabine allerdings nicht gefallen zu haben: "Er hat draußen auf mich gewartet. Ich kam mir schon irgendwie ein bisschen dumm vor."

Auch Lindsay war vor einigen Tagen zu Gast in der australischen Frühstückssendung. Sie plauderte allerdings nicht über ihre WC-Vorlieben, sondern über angebliches Liebes-Aus: "Ich habe mich mit jemandem getroffen, aber wir haben heute Schluss gemacht." Der 33-Jährigen wurde eine Liaison mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman nachgesagt.

Getty Images Schauspielerin Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Neil Warner / MEGA Lindsay Lohan in Paris, 2019

