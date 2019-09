Er kann wieder strahlen! Im Mai wurde bekannt: Schauspieler Kit Harington (32) wies sich selbst in eine Klinik ein – dort soll er wegen Alkoholproblemen und Erschöpfung behandelt worden sein. Die Einrichtung durfte er im Juni bereits wieder verlassen – und die Auszeit in professioneller Behandlung scheint ihm richtig gutgetan zu haben: Denn der Hottie zeigte sich erstmals wieder auf einem roten Teppich: Er war Gast bei den 71. Emmy Awards zusammen mit seinen Game of Thrones-Kollegen!

Bei den 71. Emmy Awards in Los Angeles steht der Frauenschwarm erstmals wieder im Rampenlicht. Dabei strahlt der Serienstar in einem legeren Anzug bis über beide Ohren. Zusammen mit seinen Co-Stars aus der Fantasy-Serie freut er sich sichtlich über die zahlreichen Auszeichnungen, die sie für die finale Staffel ergattern konnten. Auch die Community zeigt sich begeistert von Kits Erscheinungsbild. Ein Fan auf Twitter schreibt: "Er sieht so verdammt gut aus. Ich freue mich, dass es ihm wieder gut geht!"

Nach der Reha kehrte Kit wieder nach London zu seiner Frau Rose Leslie (32) zurück. Das Ehepaar feierte in der Zeit nicht nur ihren ersten Hochzeitstag miteinander, sondern sollen auch den Sommer zusammen mit ihren Familien und Freunden verbracht haben.

Getty Images Peter Dinklage, Kit Harington und Emilia Clarke bei den 71. Emmy Awards

Splash News Kit Harington, Schauspieler

Getty Images "Game of Thrones"-Schauspielerin Rose Leslie und Kit Harington bei der Premiere der finalen Staffel

