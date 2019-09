Sind Mischa und Ricarda das Love Island-Traumpaar 2019? Wenn es nach Jules Wo geht, die 2018 in der Villa verweilte, ist das nicht der Fall! Von Anfang an sind der Brandschutzmonteur aus Ludwigshafen und das Model aus Erkrath ein Couple und kommen sich Tag für Tag näher. Bereits in der zweiten Nacht kam es zu heißen Fummeleien unter der Bettdecke und auch eine lodernde Liebeserklärung gab es bereits. Jules kauft dem Pärchen das Geturtel allerdings nicht ab: Ihrer Meinung nach könnte Mischa sowohl dem Publikum als auch den anderen Isländern etwas vorspielen!

"Ich finde die beiden ein bisschen schwierig. Am Anfang habe ich die noch gefeiert, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir ein bisschen zu schnell ging", meinte die brünette Beauty auf der Glow by dm gegenüber Promiflash. Sie wisse zwar, dass die Uhren auf "Love Island" schneller ticken als in der echten Welt – dennoch kaufe sie Mischas Liebesgesäusel nicht ab. "Manchmal habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, dass es beinahe schon auswendig gelernt rüberkam. Also er sagt viele Dinge, von denen ich sage: 'Genau das wollen die Zuschauer hören'", meinte Jules weiter.

In der neunten Folge durften die TV-Turteltauben innige Stunden in der einer Privatsuite verbringen – dort kam es neben den Worten der Zuneigung auch fast zum Sex. Statt eines heißen Schäferstündchens herrschte dann aber tote Hose! Der Grund: Mischas Mini-Muskelmann wollte einfach nicht!

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, März 2019

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de