Yvonne Pferrer (25) hat die perfekte Kombination gefunden! Von 2013 bis 2016 verkörperte die Schauspielerin den Charakter Anna Kowalski bei Köln 50667. Seit ihrem Ausstieg aus der Reality-Seifenoper war die Brünette lange Zeit nicht mehr auf den Fernsehbildschirmen präsent. Sie baute sich ein zweites Standbein als Reise-Influencerin auf und tourte mit ihrem Freund Jeremy Grube (25) durch die Welt. Nachdem sie im vergangenen Jahr mit Freundinnen – Jetzt erst recht erstmals wieder TV-Luft schnupperte, startete sie jetzt erneut ein Schauspiel-Projekt: Yvonne ist mitten in den Dreharbeiten für die TV-Serie Der Lehrer.

"Die Dreharbeiten machen bisher richtig, richtig Spaß. Das Team ist cool, die Folgen werden wirklich richtig, richtig cool", freut sich die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story über die Arbeit am Set. Ganz zurück ins Fernsehgeschäft will Yvonne auf Dauer aber nicht. Die Mischung aus TV-Rollen und Reisen empfindet die Weltenbummlerin als nahezu perfekt. "Ich freu' mich einfach mega, dass ich weiter im Schauspielbereich tätig sein kann und trotzdem reisen kann, mein eigenes Ding machen kann", stellt sie auf ihrem Account klar.

Dass sie die Reiselust mit ihrem Partner teilt, stimmt Yve besonders happy. Auch Jeremy ist mit der beruflichen Situation total zufrieden. Vergangenes Jahr schrieb er auf Instagram: "Wahre Liebe! Einen Partner zu haben, mit dem man alles teilen kann, ist einfach das Schönste für mich, was es gibt. Einfach mega, dass ich mit Yve beruflich so viel unterwegs sein darf."

