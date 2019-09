Jennifer Lopez' (50) heiße Kurven kommen nicht überall gut an! Vor wenigen Tagen fand in Toronto die Premiere des Films "Hustlers" statt, in dem die Schauspielerin in einer Hauptrolle zu bewundern ist. Die Krimikomödie dreht sich um eine Gruppe von Stripperinnen, die zusammen schwerreiche Börsenhaie ausnehmen. Doch schon kurz nach dem Release müssen die Macher jetzt eine erste Pleite verkraften: In Malaysia wird der Streifen gar nicht erst ausgestrahlt!

Wie unter anderem BBC berichtet, hat die Filmzensurbehörde des asiatischen Landes bekannt gegeben, dass die Produktion aufgrund ihrer Inhalte nicht in den örtlichen Kinos laufen wird. Die Szenen, in denen Brüste, erotische Tänze und Drogen gezeigt werden, würden ihn "für die öffentliche Vorführung ungeeignet" machen, so das Amt. In den amerikanischen und britischen Kinocharts erreichte "Hustlers" hingegen Platz eins.

Dass der Film vor Sex-Appeal strotzt, ist kaum zu bestreiten. Der Trailer verriet bereits vorab, wie heiß J.Los Rolle ist: Gekonnt wickelt sich die Sängerin in dem Clip um eine Pole-Dance-Stange und begeistert ihre Fans in knappen Outfits. Neben der 50-Jährigen standen weitere attraktive Promi-Damen wie Lili Reinhart (23), Julia Stiles (38) und Cardi B (26) vor der Kamera.

Getty Images Event zum Film "Hustlers" 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Der "Hustlers"-Cast bei der Premiere in Toronto

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de